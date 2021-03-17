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Глава Лабытнанги рассказала о плюсах присоединения поселка Харп

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Объединение города Лабытнанги (Ямало-Ненецкий автономный округ) с поселком городского типа Харп упростит поступление в город питьевой воды и увеличит бюджет. Об этом глава Лабытнанги Марина Трескова рассказала в прямом эфире в Instagram, пишет ИА «Ура.ру».

По словам мэра, присоединение Харпа позволит упросить доставку в Лабытнанги водопроводной воды из реки Ханмей. Расчеты перестанут быть межмуниципальными.

Кроме того, произойдет слияние бюджетов. «Они (пос. Харп. — Ред.), по сути, вернутся со своим бюджетом, а это 219 млн рублей», — заявила Трескова.

Глава города также отметила, что Харп и его окрестности представляют собой природную зону, которую трудно сравнить с чем-либо. Таким образом, поселок является отличным местом для организации отдыха, в том числе летнего.

По данным ИА «Ура.ру», ранее жители Харпа проголосовали за выход из Приуральского района и присоединение к Лабытнанги. Основным аргументом местных жителей послужила удаленность от райцентра Аксарки (около 120 км) и близость к Лабытнанги (примерно 40 км). Объединение на окружном уровне произойдет после того, как инициативу одобрят оба муниципалитета.

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