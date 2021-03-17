BMW представила новый электромобиль с запасом хода 600 км

Немецкая компания BMW представила новый электромобиль i4. Об этом 17 марта сообщает Autocar.

Отмечается, что новинка внешне напоминает модель BMW 4 серии Gran Coupe. Автомобиль получил длинную колесную базу, ниспадающую линию крыши, короткие передний и задний свесы, а также светодиодную оптику.

Вместе с тем снимки салона пока не опубликованы. По данным издания, новинку оснастят большим дисплеем, который объединит в себе цифровую приборную панель и экран мультимедиа. Информационно-развлекательный комплекс получит настраиваемую конфигурацию и функцию управления жестами. Обновление системы будет происходить удаленно.

Европейским покупателям электрокар BMW i4 предложат с электромотором мощностью 523 л.с., а также с разными типами аккумуляторов. Максимальный запас хода нового автомобиля без подзарядки составит около 600 км. Разгон до 100 км/ч займет всего четыре секунды.

Производить модель планируют на заводе компании в Мюнхене (Германия). О точных сроках начала продаж новинки пока не сообщается.

27 января сообщалось, что BMW представила новый седан M5 CS. В России модель появится весной 2021 года по цене от 14 млн рублей.

Автомобиль получил 4,4-литровый бензиновый мотор V8 M TwinPower Turbo. Мощность агрегата составляет 635 л.с. Двигатель работает совместно с автоматической коробкой передач Steptronic.