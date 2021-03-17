Госдума ужесточила наказание за реабилитацию нацизма

Депутаты Государственной думы приняли в третьем, окончательном, чтении закон, ужесточающий ответственность за реабилитацию нацизма и публичное оскорбление ветеранов Великой Отечественной войны. Об этом 17 марта говорится в сообщении на сайте нижней палаты парламента.

Наказание за оскорбление ветеранов

Впервые в России установится уголовная ответственность за публичное распространение заведомо ложных сведений о ветеранах Великой Отечественной войны, его приравняли к реабилитации нацизма.

За реабилитацию нацизма теперь будет грозить штраф до 3 млн рублей, принудительные работы или реальный срок тюрьмы на срок до трех лет. Сейчас сумма штрафа составляет до 300 тыс. рублей.

За публичное унижение чести или достоинства ветеранов, а также за осквернение символов воинской славы России или явное неуважение к дням воинской славы, совершенное в медиапространстве или в интернете, штрафы составят от 2 млн до 5 млн рублей, а максимальное лишение свободы составит до пяти лет.

Ответственность за оправдание нацизма в Сети

В настоящее время повышенная ответственность наступает, если преступление совершено с использованием служебного положения или СМИ. Теперь к этому добавится интернет. Новое максимальное наказание — до пяти лет лишения свободы.

Что грозит юридическим лицам

Для юридических лиц усиливается административная ответственность за публичное распространение выражающих неуважение к обществу сведений о днях воинской славы и памятных датах России, связанных с защитой Отечества, а равно публичное осквернение символов воинской славы России, в том числе, через интернет или СМИ. Штраф в таком случае составит от 3 млн до 5 млн рублей. Сейчас сумма штрафов достигает 1 млн рублей.

Также для юридических лиц вводится административная ответственность за публичное оскорбление памяти защитников Отечества либо публичное унижение чести и достоинства ветеранов, а также за публичное отрицание решений Нюрнбергского трибунала и оправдание нацистских преступлений вводится административная ответственность. Штрафы будут аналогичными.

Вводимые изменения коснутся ст. 3.5, ст. 13.15 Кодекса об административных правонарушениях (КоАП) и ст. 354 Уголовного кодекса (УК РФ).

Поправку в законодательство одобрили все партийные фракции Госдумы. Как напоминает «Газета.ру», 16 марта Госдума приняла законопроект во втором чтении.

21 февраля депутаты Госдумы выразили мнение, что наказание за клевету на ветеранов необходимо ужесточить. Депутат Александр Хинштейн подчеркнул, что дело блогера Алексея Навального о клевете не является единственным в этом роде.

20 февраля суд признал Навального виновным в клевете в отношении ветерана Великой Отечественной войны Игната Артеменко. Как заключил суд, действия блогера имели целенаправленный характер. Ему назначили штраф в размере 850 тыс. рублей по делу о клевете и штраф за поведение в суде.