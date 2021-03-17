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В МЭА спрогнозировали восстановление спроса на нефть не раньше 2023 года

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Восстановление мирового спроса на нефть до допандемического уровня произойдет не раньше 2023 года. Об этом говорится в опубликованном в среду, 17 марта, прогнозе Международного энергетического агентства (МЭА) по рынку нефти до 2026 года.

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В организации подчеркнули, что в настоящее время мировой спрос на нефть всё еще испытывает на себе последствия пандемии COVID-19.

«В 2020 году <…> спрос на нефть был почти на 9 млн баррелей в сутки (б/с) ниже уровня 2019 года, и не ожидается, что он вернется к этому уровню раньше 2023 года. В отсутствие более стремительных политических мер и изменений поведенческих моделей долгосрочные драйверы роста продолжат увеличивать спрос на нефть», ― отмечается в отчете агентства.

В МЭА также спрогнозировали, что к 2026 году мировое потребление нефти будет на уровне 104,1 млн б/с, что на 4,4 млн б/с больше показателя 2019 года. Указывается, что этот рост будет исходить от стран с формирующейся рыночной экономикой, а также развивающихся стран.

Помимо этого, в агентстве сообщили, что затяжные последствия распространения коронавируса в сочетании с «безотлагательностью энергоперехода на низкоуглеродные источники энергии» может означать то, что спрос на нефть больше никогда не восстановит свою допандемическую траекторию.

Кроме того, в МЭА отмечают, что страны, входящие в ОПЕК+, в период с 2020 по 2026 год увеличат добычу нефти на 6 млн б/с (до 54 млн б/с), а те государства, которые не входят в сделку, ― на 4 млн б/с (до 50 млн б/с).

Также, согласно прогнозу МЭА, Россия к 2026 году может нарастить добычу нефти до 11,3 млн б/с (на 0,7 млн б/с). При этом в 2021-м рост этого показателя будет небольшим за счет сохранения ограничений в рамках ОПЕК+, однако в следующие два года ожидается существенное увеличение добычи нефти после снятия ограничений, позволяющих восстановить выпавшие объемы нефти.

В начале марта прошел министерский мониторинговый комитет ОПЕК+, в ходе которого были рассмотрены потенциальные объемы добычи стран — членов объединения в апреле. Заседание завершилось без рекомендации по странам объединения по уровням добычи нефти в следующем месяце.

Вице-премьер Александр Новак по итогам мероприятия заявил, что в феврале Россия более чем на 100% исполнила свои обязательства в рамках сделки ОПЕК+.

По его словам, Москва увеличит добычу нефти в апреле на согласованные 130 тыс. баррелей в сутки. Страны альянса сохранят в апреле нефтедобычу на уровне марта. При этом будут сделаны исключения для России и Казахстана.

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