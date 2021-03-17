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Матвиенко пообещала рост соцподдержки семей с детьми

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Социальная поддержка семей с детьми в России будет только увеличиваться, вопросы социальной политики имеют приоритетный характер. Об этом 17 марта заявила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко в среду, 17 марта.

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«Это в том числе зафиксировано в принятых изменениях к Конституции РФ», — отметила политик.

По словам Матвиенко, подход к социальной поддержке семей с детьми должен стать более адресным.

12 марта Минтруд заявил, что более 1 трлн рублей власти направят на выплаты малообеспеченным семьям с детьми от трех до семи лет с 2021 по 2023 год. Также в ведомстве сообщили, что на реализацию новых правил назначения пособий на дошкольников в России в 2021 году уйдет 321,5 млрд рублей, в том числе 276 млрд рублей направят из федерального бюджета.

Как сообщала ранее в марте «Газета.ру», власти России намерены скорректировать схему поддержки малоимущих семей с детьми в возрасте трех-семи лет. Помощь станет адресной из-за того, что сейчас ее могут получать граждане, которые малоимущими фактически не являются.

В текущем году малообеспеченные семьи будут получать пособия на детей дошкольного возраста в размере 50%, 75% и 100% прожиточного минимума на ребенка, установленного в регионе. Указ об этом 10 марта подписал президент России Владимир Путин.

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