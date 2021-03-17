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Число угонов сократилось почти вдвое в Петербурге в 2020 году

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В Санкт-Петербурге почти вдвое сократилось число угонов автомобилей в 2020 году. В северной столице ликвидировали 12 преступных групп, которые специализировались на краже машин. Такую статистику представил врио главы ГУ МВД по Петербургу Дмитрий Баранов во время заседания законодательного собрания.

По словам Баранова, в 2018 году город по числу угонов обгонял Москву и Московскую область. С того момента удалось увеличить раскрываемость преступлений, связанных с угонами. Она достигла 13%, сообщает телеканал «78».

Также Баранов сообщил о значительном сокращении преступлений других категорий. В частности, на 16% сократилось число разбоев, на 13% — грабежей. Еще на 11% уменьшилось число случаев умышленного причинения вреда здоровью. Ситуация связана с пандемией коронавируса.

Ранее автостраховщики назвали самые угоняемые автомобили в России. лидерами стали южнокорейские марки Hyundai и Kia, а также японская Toyota.

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