СК направил Италии запрос об аресте двух вилл Абызова на 2 млрд рублей

Следственный комитет (СК) России выявил в Италии две виллы на 2 млрд рублей, принадлежащие бывшему министру Открытого правительства Михаилу Абызову, который обвиняется в коррупционных преступлениях. Ведомство попросило итальянских коллег наложить арест на имущество экс-чиновника. Об этом 17 марта сообщается на сайте СК.

«Установлено, что Абызов является конечным бенефициарным собственником иностранной компании Andulil Enterprises Limited, зарегистрированной на Кипре, которой принадлежат 100% акций компании Villa il Tesoro societa Agricola s.r.l., зарегистрированной в Италии. На указанное юридическое лицо оформлена в собственность вилла Иль Тезоро», — говорится в сообщении.

По информации следствия, речь идет о большом имущественном комплексе, который включает в себя земельные участки, недвижимость, склады, сельскохозяйственные постройки, бассейн и другое имущество, находящееся в престижном районе области Тоскана в 15 км от морского побережья.

До покупки в зданиях располагался отель премиум-класса. Помимо этого, обслуживание недвижимости и использование сельскохозяйственных земель по назначению предполагает наличие наемного персонала. Фактически денежные средства, похищенные Абызовым, были вложены в развитие сельского хозяйства и экономику члена Евросоюза, отметили в Следственном комитете.

Другая вилла оформлена на сына Абызова. Общая стоимость этого имущества на данный момент составляет почти 2 млрд рублей, на него российский суд по ходатайству следствия наложил арест.

«С учетом этого решения Следственный комитет направил в компетентные органы Итальянской Республики запрос о правовой помощи с целью ареста имущества обвиняемого за рубежом», – сказано в сообщении.

Михаил Абызов в 2012–2018 годах занимал пост министра по вопросам Открытого правительства. Его задержали 26 марта 2019 года, на следующий день суд санкционировал его арест. Против Абызова возбудили дело по ч. 2, 3 ст. 210 УК РФ. Действия фигурантов квалифицированы и по ч. 4 ст. 159 УК РФ («Создание и участие в преступном сообществе, мошенничество»).

По версии следствия, в период апреля 2011 года по ноябрь 2014 года Абызов, являясь бенефициарным владельцем нескольких офшорных коммерческих организаций, вместе со знакомыми — Максимом Русаковым и Николаем Степановым — создал и возглавил преступное сообщество.

Экс-министр и его соучастники похитили деньги в размере 4 млрд рублей у АО «Сибирская энергетическая компания» («Сибэко») и РЭС. Затем они их вывели из России, поместив на счетах на территории Кипра.

20 октября Генпрокуратура пояснила суть инкриминируемых Абызову обвинений. По информации ведомства, экс-чиновник скрыл информацию о владении пятью компаниями на Кипре и, используя свое положение, помог продать акции ОАО «Сибэко».

Под арестом находятся счета Абызова, а также его бывшей супруги Екатерины Сиротенко. Осенью 2020 года суд взыскал с него 32,5 млрд рублей как незаконно заработанные во время работы на должности министра — рекордная сумма в системе российского судопроизводства.

22 декабря Мосгорсуд продлил до 25 марта 2021 года срок ареста Абызову и его сообщникам.