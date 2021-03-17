Президента ООО «ФСБ» взяли под стражу

Президента коммерческой организации «Фонд содействия безопасности» (ООО «ФСБ») Андрея Першина взяли под стражу. Об этом в среду, 17 марта, пишет газета «Коммерсант».

Обвиняемый в покушении на мошенничество в особо крупном размере был задержан в Москве. Он проведет минимум два месяца в следственном изоляторе.

По информации издания, Першин запросил 24 млн рублей у гендиректора ООО «Лагуна» Сергея Мелина за решение проблем, возникших якобы из-за уголовного преследования. Мелин в свою очередь обратился в ФСБ, после чего и был задержан Першин.

Ранее, 15 марта, депутат Госдумы Руслан Бальбек рассказал, что в Крыму задержали мошенника, который, действуя от его имени, вытягивал из предпринимателей деньги. По его словам, злоумышленник на протяжении 2020 года обращался к гражданам, преимущественно предпринимателям, и просил деньги якобы на благие цели.

В декабре прошлого года сообщалось, что двое полицейских, которые вымогали деньги, угрожая возбудить дело о наркотиках, были задержаны в Москве, двое их сообщников скрылись.

Операцию по задержанию вымогателей провели сотрудники Управления собственной безопасности ГУ МВД по Москве.