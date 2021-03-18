«Беби-боксы не снимают проблему, для решения которой они создаются»

В начале марта Минздрав, Минтруд и Минфин не поддержали доработанный законопроект о легализации в России беби-боксов, в которых можно анонимно оставить нежеланного ребенка. Однако общественная дискуссия на этом не остановилась: автор инициативы депутат Госдумы Оксана Пушкина написала открытое письмо премьер-министру Михаилу Мишустину, в котором настаивает на рассмотрении идеи. Беби-боксы уже запрещены в Великобритании, Нидерландах, Бельгии, Японии и Франции, рассказал в интервью «Известиям» директор Национального медицинского исследовательского центра здоровья детей Минздрава России, заслуженный врач РФ, доктор медицинских наук, профессор Андрей Фисенко. Он объяснил, по какой причине идею не одобряет ООН и почему боксы для нежелательных детей не решают проблему убийств новорожденных.

— Андрей Петрович, насколько часто сейчас матери оставляют младенцев после рождения? Как решается эта проблема?

— Надо сказать, что вопросам охраны материнства и детства у нас традиционно уделяется большое внимание. По итогам прошлого года нам удалось снизить уровень младенческой смертности до минимального значения за всю историю России и СССР. Проблема детей, оставленных матерями после их рождения, находится под пристальным вниманием медиков, юристов, социологов, религиозных и общественных деятелей. Сегодня на всех уровнях ведется большая работа по профилактике этого социального явления, которая направлена прежде всего на поддержку беременных женщин, оказавшихся в кризисной ситуации.

Бэби боксы Фото: Pexels

Эта работа эффективна: количество новорожденных детей, от которых отказались матери в учреждениях родовспоможения, за девять лет, с 2011-го по 2019-й, уменьшилось более чем вдвое, что подтверждается федеральными статистическими данными. Таким образом, именно совершенствование мер поддержки женщин мы считаем наиболее перспективным методом борьбы с оставлением детей.

— В последнее время идет дискуссия вокруг целесообразности применения беби-боксов и их законодательного регулирования в нашей стране. В обществе есть и противники, и сторонники этой идеи. Какой точки зрения придерживаетесь вы и почему?

— В международной практике создание беби-боксов чаще всего законодательно не регламентируется, а в ряде европейских стран, например в Великобритании, Нидерландах, Бельгии, Японии, Франции, и вовсе запрещено. Структуры, призванные защищать права ребенка, в том числе и Организация Объединенных Наций, неоднократно высказывали свое отрицательное отношение к подобной практике оставления младенцев, призывая страны расширять меры по консультированию и поддержке женщин. Отсутствие сведений о биологических родителях не только лишает ребенка, оставленного в беби-боксе, законного права на эту информацию, но и затрудняет диагностический поиск в случае подозрения на генетически обусловленную патологию.

Бэби бокс Врач смотрит на монитор, показывающий беби-бокс изнутри Фото: РИА Новости/Михаил Мокрушин

Порочная практика создания беби-боксов таит в себе опасность прежде всего для самого новорожденного ребенка. Оставление беспомощного малыша в беби-боксе может привести к его гибели в случае возникновения каких-то технических проблем. Для матери новорожденного существует опасность помещения ребенка в беби-бокс ее родственниками или посторонними людьми без ее согласия и даже против ее воли. Такие случаи уже были, приходилось восстанавливать права матери через суд по результатам дорогостоящей генетической экспертизы. Кроме того, эта система может быть использована недобросовестными сотрудниками медицинского учреждения для торговли новорожденными детьми.

Отрицательное отношение к функционированию беби-боксов в ряде российских регионов высказывают не только врачи и организаторы здравоохранения, но и религиозные деятели, в частности Патриаршая комиссия по вопросам семьи, защиты материнства и детства Русской православной церкви.

Бэби бокс Фото: РИА Новости/Игорь Руссак

— Вы говорите, что ребенок, оставленный в беби-боксе, оказывается в опасности. Но ведь без беби-бокса он мог бы оказаться в еще большей опасности, если его оставят на улице. Или, того хуже, он может стать жертвой собственной матери.

— К сожалению, беби-боксы не снимают ту проблему, для решения которой они, казалось бы, создаются. Они не предотвращают убийств новорожденных, поскольку на практике детоубийство и оставление в беби-боксе ребенка совершается абсолютно разными категориями женщин, находящихся в разном психическом состоянии и имеющих разные намерения. Так, если в 2016 году в регионах без беби-боксов убийств новорожденных было в 1,4 раза меньше, чем в тех, где они есть, то в 2017 году была обратная картина.

— А есть ли альтернатива? Как решить проблему оставления новорожденных детей матерями?

— При подробном анализе ситуации очевидной становится необходимость дальнейшей работы по усилению мер поддержки беременных и кормящих женщин, многодетных и малообеспеченных семей.