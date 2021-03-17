Подъем затонувшего судна «Ронд» начали на Камчатке

На Камчатке стартовали работы по подъему рефрижератора «Ронд», затонувшего у бывшего завода «Фреза». Подрядная организация изготовила около 30 понтонов грузоподъемностью 10 и 20 т.

Как пишет ИА KamchatkaMedia со ссылкой на представителя подрядчика Илью Ерофеева, работам могут помешать неблагоприятные погодные условия или плохая ледовая обстановка.

Во время подготовки к операции специалисты заварили поврежденный корпус судна, провели под днище стальные тросы и на них установили понтоны. Как только позволит погода, рабочие начнут поддувать понтоны, выравнивать судно, а затем начнется сам подъем.

Операцию по очистке Авачинской бухты от металлолома поддержал премьер-министр России Михаил Мишустин во время своего визита на Дальний Восток летом прошлого года.

Он поручил Минтрансу и Минфину России совместно с Минприроды и Росимуществом, а также с главами регионов Дальневосточного федерального округа подготовить дорожную карту по подъему и утилизации затонувших в акватории ДФО судов. Они мешают судоходству и создают экологические риски.

Сейчас прорабатывается вопрос о включении мероприятий в федеральный проект «Чистая страна».