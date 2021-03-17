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Источники сообщили о назначении в Минэкономразвития нового замминистра

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Замруководителя Федеральной налоговой службы (ФНС) России Дмитрий Вольвач перейдет на работу в Минэкономразвития в качестве замминистра. Об этом в среду, 17 марта, сообщили «Известиям» два источника, близких к российскому правительству.

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Отмечается, что распоряжение о его назначении уже подписано премьер-министром страны Михаилом Мишустиным. «Известия» направили запрос в Минэкономразвития с просьбой подтвердить эту информацию.

По словам еще одного источника, Вольвач будет курировать два департамента — евразийской интеграции и развития интеграционных проектов и стран СНГ. Согласно информации собеседника «Известий», одного из действующих замминистров сократят.

В ФНС Дмитрий Вольвач курировал аналитическое управление и управление международного сотрудничества и валютного контроля. На пост замруководителя налоговой службы он был назначен в октябре 2019 года.

Ранее, 10 марта, стало известно, что Игорь Круглинский назначен заместителем главы Рособрнадзора. Ранее Круглинский занимал должность начальника управления организации и проведения государственной итоговой аттестации Рособрнадзора.

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