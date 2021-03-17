Эксперт объяснил долгое восстановление рынка авиаперевозок

Из-за пандемии коронавируса авиационная отрасль потеряла деловую активность и вряд ли восстановится в ближайшие три-четыре года. Об этом заявил «Известиям» директор Центра конъюнктурных исследований НИУ ВШЭ Георгий Остапкович в среду, 17 марта.

«Авиация вряд ли восстановится в ближайшие три-четыре года из-за коронавирусной атаки — раз. И из-за поведения людей, которые будут сейчас ограничивать себя в межличностных отношениях, тем более в трансконтинентальных», — сказал он.

Эксперт отметил, что 70% потребления нефти используется на транспорте.

Ранее в среду генеральный директор авиакомпании «Аэрофлот» Михаил Полубояринов заявил, что восстановление рынка международных авиаперевозок до уровня 2019 года ожидается не ранее 2024-го. Он констатировал, что восстановление проходит медленнее, чем ожидалось.

Заместитель генерального директора «Аэрофлота» Андрей Панов 11 марта заявил, что рынок внутрироссийских авиаперевозок может восстановиться во второй половине 2022-го ― начале 2023 года. Он напомнил о периоде с августа по сентябрь 2020-го, когда авиаперевозки осуществлялись с превышением пассажиропотока по сравнению с 2019-м.

На следующий день руководитель Росавиации Александр Нерадько сообщил, что, несмотря на незначительное ухудшение финансово-экономической ситуации у перевозчиков, российские авиакомпании не имеют признаков банкротства.

России приостановила регулярное и чартерное авиасообщение в марте 2020 года из-за пандемии коронавируса. Позднее ограничения на авиасообщение с рядом стран постепенно снимались.