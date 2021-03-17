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Мельница Гергардта частично обрушилась в Волгограде

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Прокуратура начала проверку по факту обрушения части фронтона мельницы Гергардта, расположенной возле музея-заповедника «Сталинградская битва» в Волгограде. Мельница имеет статус объекта культурного наследия.

По данным правоохранительных органов, произошло обрушение фрагмента кирпичной кладки. Основная часть кирпичей упала внутрь здания, остальные — на огороженную площадку перед мельницей. Об этом сообщает сайт «НовостиВолгограда.ру». Доступ посетителей на территорию, где произошло обрушение, запрещен.

Основной потерей называют надпись «Гергардт». До обрушения она сохранялась на верхней части мельницы практически целиком. Теперь надпись уничтожена.

Прокуратура намерена проверить достаточность мер по сохранению объекта культурного наследия.

Паровая мельница была построена в начале XX века. Объект оказался разрушен в дни Сталинградской битвы. Здание не восстановили в первозданном виде как память о войне.

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