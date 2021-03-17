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Первую ветку «Северного потока – 2» в Дании начнут строить в конце марта

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К строительству одной из двух веток «Северного потока – 2» в Дании в течение месяца должно присоединиться судно-трубоукладчик «Академик Черский». Об этом в среду, 17 марта, сообщили в Датском энергетическом агентстве (DMA).

Как пояснил «РИА Новости» регулятор, согласно плану, укладка труб возобновится в конце марта и продлится в период до конца III квартала 2021 года.

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Ранее, 9 марта, DMA получило от Nord Stream 2 AG график прокладки второй нитки газопровода СП-2 в исключительной экономической зоне королевства, что является условием продолжения проекта.

В тот же день стало известно, что судно-трубоукладчик «Академик Черский» прибыло в Калининград для прохождения предэксплуатационных испытаний, чтобы позднее присоединиться к строительству газопровода.

Скорость укладки труб у судна «Академик Черский» составляет около 1,5 км в сутки, подчеркивал эксперт Финансового университета при правительстве РФ Игорь Юшков. К началу февраля в водах Дании оставалось проложить 120 км трубопровода, а в водах Германии — 30 км.

О том, что «Академик Черский» будет принимать участие в строительстве трубопровода, стало известно 4 марта. Nord Stream 2 AG тогда направил необходимое уведомление в DMA. Отмечалось, что все работы будут проводиться в соответствии с полученными разрешениями.

«Северный поток — 2» строится от России до Германии по дну Балтики с целью прямых и надежных поставок газа в Европу. Страны ЕС в основном поддерживают проект и участвуют в его реализации. Против выступают США, Прибалтика, Польша и Украина.

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