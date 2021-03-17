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Совфед одобрил штрафы за неустановку российского ПО в смартфонах

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Совет Федерации одобрил закон о введении штрафов до 200 тыс. рублей за продажу смартфонов без предустановленного на них российского программного обеспечения. Об этом сообщает пресс-служба нижней палаты парламента.

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Сенаторами одобрен закон о материальной ответственности за продажу в России отдельных видов технически сложных товаров без предустановки предписанного правительством российского ПО ― поисковиков, соцсетей, почтовых сервисов.

Штраф для должностных лиц составит от 30 тыс. до 50 тыс. рублей, для юрлиц ― от 50 тыс. до 200 тыс. рублей, говорится в заявлении на официальном сайте Государственной думы, опубликованном во вторник, 16 марта.

В случае подписания закона президентом России проект вступит в силу с 1 июля 2021 года.

17 марта в пресс-службе аппарата вице-премьера России Дмитрия Чернышенко сообщили, что компании, которые используют отечественное программное обеспечение, программно-аппаратные комплексы (ПАК) и компьютерное оборудование, могут получить право на инвестиционный налоговый вычет по налогу на прибыль.

Накануне Госдума в третьем чтении приняла поправки в ст. 14.8 КоАП РФ, согласно которым за продажу смартфонов и компьютеров без предустановки отечественного софта будет налагаться штраф до 200 тыс. рублей.

6 января стало известно, что правительство утвердило список российских программ для предустановки на продаваемые в России компьютеры, смартфоны и «умные» телевизоры. Распоряжение вступит в силу 1 апреля 2021 года.

В декабре 2020 года стало известно, что Минцифры сформировало перечень российских приложений, которые рекомендованы для предустановки на электронные устройства. Среди них — приложения Mail.ru Group и «Яндекса», «Госуслуги» и платежная система «Мир».

Закон об обязательной предустановке российских программ на высокотехнологичные устройства подписал президент России Владимир Путин в декабре 2019 года.

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