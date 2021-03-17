Взрывные работы сократили на «золотых» полигонах на Колыме

Магаданские горнодобывающие предприятия в два раза сократили взрывные работы на полигонах. Такое решение они приняли из-за многочисленных жалоб жителей поселка Холодный. Вопрос обсуждали члены общественного совета поселка и руководители компаний.

Как уточняет ИА MangadanMedia, в частности, принято решение уменьшить объем взрываемой горной массы в два раза и производить два взрыва в сутки, причем в период с 15 до 20 часов.

Жители поселка Холодный ранее пожаловались на то, что золотодобывающие компании в начале промывочного сезона взрывают полигоны, причем взрывы проходят все ближе к поселку. У жителей Холодного трясутся дома, от ударной волны трескаются окна. Колымчане попросили помощи у властей и надзорных органов.

Позже была организована встреча общественного совета Холодного с представителями местного самоуправления и руководством горнодобывающих предприятий АО «Сусуманзолото» и ООО «Чай-Урья золото».