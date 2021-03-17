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Площадки для воркаута обустроят в семи районах Нижнего Новгорода

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В Нижнем Новгороде появится 16 воркаут-площадок, заявил директор департамента спорта Юрий Звездин. Так, четыре площадки будут установлены в Автозаводском районе. Еще по две площадки обустроят в Нижегородском, Канавинском, Московском, Советском, Сормовском и Приокском районах.

Кроме того, в рамках национального проекта «Демография» ожидается поставка комплектов оборудования для открытия на стадионе «Красная Этна» ФОКа открытого типа (ФОКОТ) и воркаут-площадки, передает ИА «НьюсНН». В состав ФОКОТа войдут хоккейная коробка с искусственным покрытием для игры в мини-футбол, круговая беговая дорожка на 200 м, прямая беговая дорожка на 60 м, тренажерная площадка и яма с песком для прыжков в длину.

Ранее в Нижнем Новгороде на неопределенный срок отложили проектирование парка русской природы «Горки». Его планировалось создать к 800-летию города между Метромостом и Молитовским мостом. Там должны были оборудовать зоны для разного вида отдыха. Однако до сих пор не определены источники финансирования для разработки проектной документации.

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