Водитель погиб в утонувшем в пруду автомобиле в Карачаево-Черкесии

Водитель автомобиля «ВАЗ» погиб в результате аварии в Карачаевском районе Карачаево-Черкесии. Машина съехала в пруд.

ДТП произошло на территории частного крестьянского хозяйства вблизи аула Кумыш. Водитель автомобиля не справился с управлением и допустил съезд в пруд. На месте работали сотрудники Карачаево-Черкесского поисково-спасательного отряда. Они извлекли тело погибшего из водоема, сообщает NewsTracker.

К проведению работ привлекли четыре единицы техники.

9 марта сообщалось о провале под лед автомобиля на реке Суйфун в Приморском крае. Спасатели обнаружили тела троих детей и женщины. По предварительным данным, водитель решил сократить путь и выехал на автомобиле на лед.