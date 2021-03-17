Полиция начала проверку информации об отравлении собак в Оренбурге

В Оренбурге проводится проверка информации об отравлении бездомных собак, появившейся в одном из Telegram-каналов. Об этом сообщает пресс-служба УМВД России по Оренбургской области.

По данным ведомства, об инциденте написала местная жительница. Она рассказала, что отравление произошло во дворе на проспекте Гагарина, 49/2. При этом женщина отметила, что собаки были безобидные, у всех имелись клички.

«Присутствовали дети, подростки, рассказывающие в красках, что они (собаки) съели и что происходило. Написаны заявления, засняты и зафиксированы последствия. Приезжала полиция. Одну собаку удалось спасти», — цитирует сообщение женщины РИА «Оренбуржье».

Выживший пес сейчас находится в ветеринарной клинике. Полиция организовала проверку инцидента, отметили в УМВД.

Ранее, в марте, «Известия» писали о том, что полиция начала проверку после сообщений о проведении собачьих боев на территории санатория под Воронежем. Видео, снятое очевидцем, появилось в одном из сообществ во «ВКонтакте».