Свыше 11 млн рублей направят на установку камер в лесах Ростовской области

Более 11 млн рублей направит правительство Ростовской области на закупку камер видеонаблюдения. Технику установят в региональных лесах.

Выделить средства из областного бюджета распорядился губернатор Василий Голубев. Всего планируется приобрести 18 камер, с помощью которых будет реализован мониторинг пожарной обстановки в лесах. Об этом сообщает RostovGazeta.

Система видеонаблюдения включена в «Службу-112». Наблюдение позволяет оперативно приступать к тушению пожаров на ранней стадии.

Ранее сообщалось, что в Тверской области количество лесных пожаров сократилось в восемь раз за пять лет. В 2021 году пожарную безопасность будут обеспечивать около 2 тыс. сотрудников различных ведомств и порядка 1 тыс. специальных машин.