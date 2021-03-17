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В Кремле прокомментировали увеличение ядерного потенциала Британии

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Решение Великобритании об увеличении ядерного потенциала страны вредит мировой безопасности. Об этом в среду, 17 марта, заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

«Мы весьма сожалеем, что Британия выбрала путь увеличения количества ядерных боезарядов, это решение вредит международной стабильности и стратегической безопасности», — отметил он.

Комплексный дозор: зачем Британии увеличивать свои ядерные арсеналы
Главной угрозой на ближайшие 10 лет в Лондоне назвали Россию

По словам Пескова, от Российской Федерации не исходит угроза. Именно наращивание подобных боевых зарядов угрожает всему миру, добавил он.

16 марта стало известно, что Великобритания назвала Россию наиболее острой и актуальной угрозой своей безопасности. Об этом говорилось в опубликованной в тот же день стратегии оборонной и внешней политики на предстоящие 30 лет.

В докладе отмечалось, что Британия сохранит четыре подлодки с ядерным вооружением и увеличит ядерный потенциал страны. Согласно документу, одна из подлодок будет находиться на патрулировании в постоянной готовности.

В планах у Соединенного Королевства — увеличение количества ядерных боеголовок до 260. В докладе упоминалось, что в 2010 году Лондон хотел к середине 2020-х годов сократить запасы ядерных вооружений с уровня не ниже 260 до уровня не ниже 180 боеголовок. Как сообщала «Газета.ру», в их числе были межконтинентальные баллистические ракеты, установленные на подводные лодки.

4 марта глава МИД России Сергей Лавров рассказал, что после выхода Великобритании из Евросоюза российско-британские отношения не улучшились и находятся «на точке замерзания».

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