Деятельность подпольного игорного дома пресекли в Липецке

В Липецке обнаружили и пресекли работу подпольного казино, организованном в Правобережном округе города. Об этом сообщает пресс-служба УМВД России по Липецкой области.

По данным ведомства, операция прошла 6 марта. Сотрудники отдела полиции № 3 УЭБиПК УМВД России зашли в казино, когда в нем находились несколько клиентов и работники заведения, пишет GOROD48.

Оперативники изъяли пять покерных столов, лотки с игровыми фишками, 10 мобильных телефонов, игральные карты и другое оборудование.

В настоящее время устанавливаются все причастные к организации незаконного бизнеса. По данному факту организована проверка, по результатам которой будет принято решение о возбуждении уголовного дела.

Ранее в марте сообщалось о том, что сотрудники полиции и Росгвардии пресекли работу незаконных игровых клубов в Севастополе. Они действовали с 2018 года по настоящее время. Во время обысков изъяты более 20 единиц компьютерной техники, кассовые терминалы, деньги, видеооборудование.