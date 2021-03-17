Крыша жилого барака обрушилась в Ижевске

Прокуратура начала проверку по факту обрушения крыши жилого барака в Ижевске. Эвакуированных жильцов разместили в ближайшей школе.

Обрушение произошло в доме в поселке Машиностроителей. Никто из жильцов не пострадал, все люди были эвакуированы. Об этом сообщает Udm-info.ru.

Тех жильцов дома, которые нуждаются в размещении в маневренном фонде, пригласили в управление ЖКХ. Кроме того, ижевцы могут попасть в свои квартиры в сопровождении полиции по паспортам.

Обследование кровли будет проводиться в течение двух дней. Ремонт кровли планируют выполнить за счет муниципального бюджета. Прокуратура проверит исполнение требований жилищного законодательства по обслуживанию многоквартирного дома.

11 марта сообщалось о возбуждении уголовного дела по факту обрушения потолка в школе в Башкортостане.