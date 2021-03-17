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Временного поверенного в делах Украины вызвали в МИД России

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Министерство иностранных дел России 17 марта выразило решительный протест временному поверенному в делах Украины в России Василию Покотило в связи с провокацией в Киеве против российских дипломатов. Об этом говорится в сообщении ведомства.

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Отмечается, что Покотило был вызван в российское министерство, где ему был выражен протест в связи с имевшей место в Киеве 16 марта провокационной акцией.

«Украинскому дипломату было заявлено, что российская сторона рассматривает эту провокацию как очередное грубое нарушение Украиной положений Венской конвенции о дипломатических сношениях 1961 года, в которых содержится обязательство принимающей стороны о предотвращении всякого нарушения спокойствия дипломатических представительств или оскорбления их достоинства, предоставлении гарантий безопасности», — добавили в ведомстве.

16 марта рядом со зданием дипредставительств и мест проживания дипломатов из РФ были расклеены плакаты с их фотографиями и комментариями оскорбительного характера. Кроме того, были повреждены четыре служебных автомобиля российской дипмиссии, находившиеся на стоянках в городе.

14 марта в Киеве также прошла провокационная акция. Состоялся Марш добровольцев, конечной точкой маршрута было российское посольство. Правоохранители заранее огородили здание дополнительным забором, за который был поставлен спецтранспорт и полицейский кордон. Дойдя до посольства, радикалы начали устраивать беспорядки. Они осквернили флаг РФ, распевая украинский гимн, скандировали лозунги «Долой с Украины», «Слава нации — смерть врагам». Российский МИД направил ноту протеста украинскому внешнеполитическому ведомству в связи с провокацией.

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