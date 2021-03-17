Получившей травму на горке в Тюмени девочке выплатили 400 тыс. рублей

Тюменский областной суд рассмотрел апелляционную жалобу и оставил без изменений решение по делу о травмировании ребенка на горке на базе отдыха Боровое. С ООО «Место отдыха «НАТА» взыскали 400 тыс. рублей.

Как сообщает областная прокуратура, инцидент произошел еще в январе 2019 года. С горки одновременно скатились мужчина и десятилетняя девочка, произошло столкновение. Ребенок получила серьезные травмы, напоминает Megatyumen.ru.

Базу отдыха оштрафовали на 300 тыс. рублей за нарушение требований технических регламентов. Гендиректора приговорили к лишению свободы условно за оказание услуг, не соответствующих требованиям безопасности.

Позже мама пострадавшей девочки обратилась в прокуратура с просьбой помочь взыскать компенсацию за моральный вред. Суд удовлетворил иск, однако компания попыталась обжаловать решение.

Апелляционную жалобу рассмотрел Тюменский облсуд. Он оставил решение без изменений. Пострадавшей стороне выплачено 400 тыс. рублей.

В феврале сообщалось, что Иркутская авиакомпания «Ангара» выплатит 300 тыс. рублей пассажиру, которому снятся кошмары после аварийной посадки самолета Ан-24 в Бурятии. По словам истца, во время ЧП он получил телесные повреждения: разбиты лицо, губы и порван мениск на левой ноге.