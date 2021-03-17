Совфед утвердил Карасина главой международного комитета

Сенатор Григорий Карасин утвержден на должность главы комитета Совета Федерации по международным делам. Такое решение было принято на заседании верхней палаты парламента в среду, 17 марта.

На этой должности он сменил прежнего главу комитета Константина Косачева, который занял должность вице-спикера по международному направлению Совфеда вместо Ильяса Умаханова.

Такие кадровые перестановки связаны с тем, что Совфед назначил Умаханова специальным представителем по взаимодействию с международными организациями по вопросам подготовки и проведения Всемирной конференции по межрелигиозному и межэтническому диалогу, которая состоится 21 мая 2022 года в России.

Ранее в этот же день Косачев подтверждал, что может занять должность вице-спикера вместо Умаханова. Он также уточнял, что его пост может занять Карасин.

Косачев возглавлял комитет свыше шести лет — с декабря 2014 года. Карасин, занимавший должность первого заместителя председателя комитета по науке, образованию и культуре, до прихода в верхнюю палату находился на должности замглавы МИДа.