Детей подозревают в поджоге памятника Воину-освободителю в Татарстане

Полиция нашла подростков, которых подозревают в поджоге памятника Воину-освободителю в Заинске (Татарстан). В отношении родителей составлены административные протоколы.

По версии полиции, к поджогу могут быть причастны мальчик и три девочки. Самому младшему ребенку девять лет, старшему — 11 лет. Об этом сообщает ИА «Татар-информ». По факту происшествия возбуждено уголовное дело.

Пожар произошел вечером 16 марта. На бульваре Победы начал гореть памятник из композитного материала. Возгорание ликвидировано на площади 6 кв. м. Незадолго до происшествия рядом с памятником видели группу молодых людей.

Монумент был установлен в 2020 году к 75-летию победы в Великой Отечественной войне.