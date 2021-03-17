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Театр кукол «Сказка» достроили в Барнауле

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В Барнауле подрядчик завершил работы по строительству театра кукол «Сказка» на улице Пушкина, сообщила министр культуры Елена Безрукова.

«Строители, которые обещали доделать работы к 20-м числам марта, свои обещания выполнили. Все основные работы завершены, сейчас расставляется мебель в гримерках», — рассказала Безрукова.

Зрителей «Сказка» начнет принимать после оформления необходимых документов, отмечает altapress.ru. Ожидается, что в здание бывшего кинотеатра «Родина», где сейчас располагается театр кукол, переедет планетарий.

Напомним, закупка на реставрацию Нового экспериментального театра (НЭТ) объявлена в Волгограде областным управлением капитального строительства. Начальная цена контракта превышает 119,7 млн рублей. Генподрядчик должен будет обновить НЭТ за 7,5 месяца, соблюдая при этом все требования к восстановлению объектов культурного наследия.

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