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В Кремле оценили меры Роскомнадзора по Twitter

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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в среду, 17 марта, прокомментировал меры Роскомнадзора в отношении Twitter. Ведомство, по его словам, действует строго в соответствии с законами РФ и не ведет деятельность против соцсети.

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«Они ведут действия, которые направлены на соблюдение российского законодательства и на принуждение компаний к выполнению российских законов, в случае, если они от этого демонстративно отказываются, вот, собственно, ситуация, которую мы имеем», — указал он.

Накануне надзорное ведомство допустило полную блокировку Twitter в России в течение месяца в случае невыполнения требований по удалению запрещенного законодательством контента.

Кроме того, замглавы ведомства Вадим Субботин допустил замедление и других интернет-ресурсов в случае невыполнения требований законодательства.

В свою очередь, гендиректор аналитического агентства Telecom Daily Денис Кусков рассказал «Известиям», что полностью ограничить доступ россиянам в социальную сеть Twitter у ведомства не получится. По словам специалиста, это сделать не так просто.

10 марта после объявления о замедлении трафика Twitter в России на 100% с мобильных и на 50% со стационарных устройств регулятор сообщил о направлении составленных на соцсеть протоколов в суд. Причиной стало игнорирование требования Роскомнадзора об удалении противоправных материалов.

В ведомстве отметили, что в Twitter было направлено более 28 тыс. первоначальных и повторных требований об удалении публикаций, склоняющих несовершеннолетних к самоубийству, детской порнографии и информации об использовании наркотических средств.

Twitter, в свою очередь, выразил обеспокоенность «попытками ограничить общественную дискуссию» в Сети из-за замедления работы сервисов компании в России.

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