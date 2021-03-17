В Кремле прокомментировали инцидент у редакции «Новой газеты»

В Кремле рассчитывают, что правоохранительные органы проведут расследование после инцидента, связанного с распылением неизвестного вещества у входа в редакцию «Новой газеты» в Москве. Об этом заявил журналистам в среду, 17 марта, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Мы заметили этот инцидент, здесь нет необходимости в каких-то указаниях администрации. Мы знаем из сообщений самой редакции, что они находятся в контакте с Генеральной прокуратурой, правоохранительными органами, что они подали туда соответствующие заявления», — сказал Песков.

О том, что у входа в редакцию «Новой газеты» было распылено или разлито неизвестное химическое вещество стало известно 15 марта.

Тогда пресс-секретарь «Новой газеты» Надежда Прусенкова сообщила «Известиям», что работники издания считают случившееся химической атакой, но требуется подтверждение специалистов. Информации о пострадавших не было.

Здание редакции расположено в столице по адресу Потаповский переулок, 3.

Как сообщало «РИА Новости» со ссылкой на представителя экстренных служб, едкий запах, на который жаловались в редакции, оказался не ядовит. По итогам замеров выяснилось, что содержание вредных веществ в воздухе не превышало предельные значения.