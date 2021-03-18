Культурная неделя: выбор «Известий»

Кино

«Никто»

Режиссер: Илья Найшуллер. В ролях: Боб Оденкёрк, Конни Нильсен, Кристофер Ллойд, Жан-Поль Мано, Пол Эссимбр, Арая Менгеша, Гейдж Манро, Алексей Серебряков, Адам Хертиг, Кристен Харрис и другие

Американский боевик российского режиссера. Непримечательный и незаметный человек живет обычной жизнью, пока однажды, спасая женщину от нападения бандитов, не отправляет одного из хулиганов в больницу. Лишь позже он узнаёт, что это был брат влиятельного гангстера, который теперь жаждет мести.

«Игры шпионов»

Фото: Белые ночи

Режиссер: Доминик Кук. В ролях: Бенедикт Камбербэтч, Мераб Нинидзе, Рэйчел Броснахэн, Джесси Бакли, Владимир Чуприков, Эмма Пензина, Мария Миронова, Энтон Лессер, Энгус Райт и другие

Картина основана на реальной истории 1960-х. Во время холодной войны Олег Пеньковский, полковник ГРУ Генштаба Минобороны, выходит на связь с Гревиллом Винном, британским бизнесменом и шпионом, заинтересованным в постоянном контакте с Москвой. Разведчики договариваются о сотрудничестве, не представляя, чем оно закончится для каждого из них.

«Пальма»

Фото: Централ Партнершип

Режиссер: Александр Домогаров-мл. В ролях: Виктор Добронравов, Леонид Басов, Владимир Ильин, Валерия Федорович, Евгения Дмитриева, Игорь Хрипунов, Павел Майков, Ян Цапник, Александр Домогаров и другие

Еще одна картина, сюжет которой во многом рассказывает о реальных событиях. Овчарка по кличке Пальма вынужденно расстается с хозяином: тот улетает за границу, а верную собаку не берут на рейс и оставляют прямо на летном поле. Пальма прячется в аэропорту и каждый день встречает самолеты в надежде, что хозяин вернулся. Но время идет.

Девятилетний Коля тоже оказался в аэропорту — он потерял маму и переехал к отцу-пилоту, которого почти не знает. Пальма становится для мальчика родственной душой и лучшим другом. А отцу Коли, летчику Лазареву, предстоит заслужить доверие и любовь сына, сделав нелегкий выбор между карьерой и семьей.

«Айнбо. Сердце Амазонии»

Фото: Вольга

Режиссер: Рихард Клаус, Хосе Селада

Бесстрашная Айнбо родилась и выросла в таинственных амазонских джунглях. Узнав, что ее родному поселку грозит опасность, она тотчас отправляется за помощью в компании удивительных зверей. Их ждет восхождение к пылающему вулкану, встреча с могущественным духом Амазонии и схватка с мифическим чудовищем.

«Ганзель, Гретель и Агентство Магии»

Фото: СППР

Режиссер: Алексей Цицилин

Гретель — одна из лучших агентов сверхсекретного Отдела Магической Безопасности. Именно ей поручают расследовать преступление века — загадочное исчезновение Короля. И без того непростое дело усложняется тем, что ее напарником становится родной брат Ганзель — известный мошенник, бросающий тень на безупречную репутацию суперагента. Но, возможно, именно его проделки помогут найти Короля и спасти Королевство. Вместе им предстоит проникнуть в жуткие тайны волшебного мира, сразиться с силами зла и бросить вызов могущественной Ведьме.

Фестивали

IRISH WEEK 2021

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем

В рамках ежегодного фестиваля ирландской культуры в Москве пройдут 14-й Ирландский кинофестиваль, девятичасовой фолк-фестиваль «День и ночь cвятого Патрика», специальная программа для детей в Доме журналиста, фестиваль ирландских танцев в концертном зале «Мир», спектакли по ирландской драматургии на сцене театра «Модерн» и театрального центра «На Страстном». Подробная программа доступна на сайте фестиваля.

С 17 по 28 марта, различные площадки Москвы

Концерты

«Безумные танцы с Фабио Мастранджело»

Фото: Московский международный Дом музыки

Симфонический оркестр Москвы «Русская филармония» под управлением дирижера Фабио Мастранджело отметит свое 20-летие праздничным концертом. В программе вечера мелодии таинственного Востока, страстной Латинской Америки и солнечной Испании, а также, конечно, легендарные танго.

20 марта, 15:00, 19:00, Московский международный Дом музыки

«Рахманинов»

Фото: Московский концертный зал «Зарядье»

Государственный симфонический оркестр Республики Татарстан под управлением народного артиста России Александра Сладковского проведет в Москве концертную презентацию аудиокомплекта симфонических произведений Рахманинова. Их запись была осуществлена коллективом прошлым летом и стала первой крупной студийной работой после карантина. Зрители «Зарядья» услышат симфоническую фантазию «Утес», Симфонию № 2 и Концерт для фортепиано с оркестром № 1. Солировать будет 16-летняя пианистка, лауреат международных конкурсов Ева Геворгян.

21 марта, 18:00, Большой зал «Зарядье»

Театры

Танго-спектакль «Биение. Сердце. Биение»

Фото: пресс-служба спектакля

Режиссер: Феликс Михайлов. Танцуют: Дмитрий Васин, Сагдиана Хамзина, Кирилл Паршаков, Анна Гудыно, Илья Скрипкин, Полина Бокова, Роман Карачевцев, Екатерина Цыброва, Александр Сергеев, Екатерина Трушина, Артем Иржевский, Лили Горгодзе, Илья Сенаторов, Елизавета Сурменелян

Команда Tango Bandа поставила яркое танцевальное шоу из зарисовок, сюжетов и картинок, родившихся под впечатлением от услышанных мелодий в стиле танго. Все истории происходят в один день: действие начинается рано утром, когда заядлые танцоры возвращаются домой после ночных вечеринок, и продолжается до начала очередной ночи, наполненной танцами и эмоциями. Участники постановки — лучшие в стране танцоры танго: чемпионы России и Европы, призеры международных соревнований и т.д.

18 марта, 20:00, Vegas City Hall

«Свадьба Кречинского»

Фото: Губернский театр

Режиссер: Гульнара Галавинская. В ролях: Антон Хабаров, Анна Цанг, Григорий Фирсов, Галина Бокашевская, Сергей Бурлаченко, Александр Тютин и другие

В интерпретации режиссера Гульнары Галавинской комедия Александра Сухово-Кобылина «Свадьба Кречинского», написанная 162 года назад, заблистала новыми красками. Месседж спектакля обращен к современным игрокам: и дилетантам, таким как Кречинский, и профи, таким как бюрократ и коррупционер Варравин.

20 марта, 18:00, Губернский театр

«Зимние заметки о летних впечатлениях»

Фото: Театр Наций

Режиссер: Елена Невежина. В ролях: Лиза Арзамасова, Илья Исаев

Премьера на Малой сцене Театра Наций. В основе спектакля — одноименное сочинение Достоевского, жанр которого определяется как травелог. Режиссер постановки считает, что благодаря манере изложения и разнообразию тем, волнующих автора, такой очерк вполне мог бы оказаться и на страницах современного глянцевого журнала или стать тревел-блогом. В спектакле всего два героя — Он и Она, сам автор и его попутчица. Еще одной значимой частью действия в постановке стало видео. Зрителю предстоит совершить настоящее интеллектуальное путешествие с классиком через свободные границы Германии, Франции, Италии, Швейцарии и выпадет шанс посмотреть на мир новым взглядом.

21 марта, 20:00, Театр Наций

«Венецианский купец»

Фото: МХТ им. А.П. Чехова/Екатерина Цветкова

Режиссер: Екатерина Половцева. В ролях: Сергей Сосновский, Артем Быстров, Алексей Варущенко, Юлия Ковалева, Мария Карпова, Данил Стеклов и другие

Режиссер Екатерина Половцева поставила спектакль по пьесе Уильяма Шекспира. Инсценировка отнюдь не выглядит исторической реконструкцией — текст английского классика сегодня так же актуален, как и 400 лет назад. «Венецианский купец» — это история про выбор, который делает каждый из нас.

21 марта, 19:00, МХТ им. А.П. Чехова

«Три года»

Фото: Студия театрального искусства

Режиссер: Сергей Женовач. В ролях: Алексей Вертков, Сергей Аброскин, Анна Рудь, Сергей Качанов, Ольга Калашникова, Сергей Пирняк, Михаил Станкевич и другие

«Три года» — первая повесть, написанная Чеховым после путешествия на Сахалин — перелома в природе его восприятия жизни. Этапный текст, в котором сошлось всё, прежде им сделанное, и всё, что будет создано потом. Повесть эта во многом автобиографична. Купеческая лавка-амбар, московские улочки и торговые ряды, с которыми Чехов был знаком не понаслышке. Спектакль «Три года» — об осознании самого себя и своей родословной и, конечно, о пути к обретению семейного счастья.

21 марта, 19:00, Студия театрального искусства

Музеи

Придворный костюм середины XIX — начала ХХ века из собрания Государственного Эрмитажа

Фото: агентство городских новостей «Москва»/Кирилл Зыков

Лучшие костюмы российского императорского двора представлены в новом совместном проекте Исторического музея и Государственного Эрмитажа. В экспозиции около 50 комплектов костюмов и более 60 аксессуаров российских императоров и императриц, членов императорской фамилии, представителей аристократических семей, придворных дам и кавалеров, служителей высочайшего двора времени последних Романовых. Среди экспонатов представлены 18 платьев Марии Федоровны, штатские костюмы Александра III, а также домашняя и утренняя одежда, белье и личные вещи царя и царицы.

С 18 марта по 16 июля, Выставочный комплекс Исторического музея

«Эдуард Путерброт. Художник и театр»

Фото: Государственный центральный театральный музей им. А.А. Бахрушина

Выставка — часть масштабного художественно-просветительского проекта «Фрагмент занавеса № 16», посвященного 80-летию со дня рождения художника, сценографа, искусствоведа Эдуарда Путерброта. В экспозиции более 100 работ, большинство из которых хранится в собрании семьи художника. Также представлены эскизы декораций и макет из собрания Бахрушинского музея и Дагестанского музея изобразительных искусств им. П.С. Гамзатовой, эскизы костюмов в монохроме и в цвете, с авторскими пометками названий материалов, часто с указанием фамилии актера, для которого создается костюм.

По 4 апреля, Дом-музей М.Н. Ермоловой (филиал Бахрушинского музея)