Эксперт объяснил возникновение врожденного иммунитета к COVID-19

Доцент кафедры инфекционных болезней РУДН Сергей Вознесенский рассказал, что женщины, перенесшие коронавирус во время беременности, могут родить ребенка с антителами к COVID-19. На эту тему он высказался в среду, 17 марта.

Специалист объяснил, что иммунитет разделяют на врожденный и приобретенный. Врожденный иммунитет, по его словам, является иммунной защитой, которую ребенок получает от матери.

«Она обеспечивается иммуноглобулинами G, которые циркулируют в ее крови. Следовательно, если в процессе беременности в третьем триместре, то есть в конце срока беременности, у будущей мамы были антитела, будь они естественного происхождения или после вакцинации, то в этом случае у ребенка, с высокой долей вероятности, эти антитела также будут», — рассказал Вознесенский «РИА Новости».

По его мнению, если у будущей матери высокий уровень антител, то вероятность того, что у ребенка будут антитела, выше 50%.

Ранее в этот же день сообщалось, что в американском штате Флорида зафиксировали случай рождения ребенка, в крови которого были найдены антитела к COVID-19, переданные ему от вакцинированной матери.

При этом ученые отметили, что антитела развились у женщины именно после вакцинации, так как до родов ее анализы на коронавирус были отрицательными.

Подобный случай произошел в ноябре 2020 года в Сингапуре. У переболевшей COVID-19 матери родился ребенок с антителами. Уточнялось, что женщина получила положительный тест на коронавирус в первом триместре беременности.