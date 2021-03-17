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В МИЦ «Известия» обсудят проблемы и пути решения вопросов в сфере ЖКХ

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19 марта в 15:00 в пресс-центре МИЦ «Известия» состоится пресс-конференция на тему: «Правовые и экономические взаимоотношения в жилищной сфере: собственники, управляющие и поставщики коммунальных ресурсов».

В ходе пресс-конференции будут затронуты вопросы: анализ правовой структуры жилищных отношений в российском законодательстве; оценка дисбаланса прав и ответственности между собственниками жилья, управляющими жильем, поставщиками коммунальных ресурсов, финансовыми посредниками; прямые договоры: проблемы применения и роль в достижении полной оплаты за коммунальные услуги; необходимые шаги по устранению правовых, структурных, экономических противоречий и диспропорций в жилищно-коммунальном регулировании.

В пресс-конференции примут участие:

  • Дмитрий Курочкин, вице-президент ТПП РФ
  • Андрей Широков, председатель Комитета ТПП РФ по предпринимательству в сфере жилищного и коммунального хозяйства
  • Александр Толмачев, член Комитета ТПП РФ по предпринимательству в сфере жилищного и коммунального хозяйства, заместитель Председателя Союза Юристов Москвы
  • Дмитрий Гордеев, член Комитета ТПП РФ по предпринимательству в сфере жилищного и коммунального хозяйства, заместитель генерального директора Ассоциации «ЖКХ и Городская среда»
  • Сусана Киракосян, член Комитета ТПП РФ по предпринимательству в сфере жилищного и коммунального хозяйства, доцент департамента правового регулирования экономической деятельности Финансового университета при Правительстве РФ

Для аккредитации в пресс-центр необходимо на почту прислать ФИО, серию и номера паспортов съемочной группы.

Важно: Мероприятие можно будет также посетить онлайн. Представители СМИ могут принять участие в пресс-конференции дистанционно при предварительной аккредитации. Для этого необходимо прислать на почту ФИО, название СМИ и мобильный номер, привязанный к установленному приложению WhatsApp. Трансляция будет доступна на сайте iz.ru.

Аккредитация СМИ: press-center@iz.ru, тел. (495) 937-61-70, доб. 4805

Вход для представителей СМИ по предварительной аккредитации по предъявлению паспорта или пресс-карты.

Адрес: г. Москва, Партийный переулок, д.1, к.57, с.3, 2-й этаж.

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