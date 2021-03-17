В МИЦ «Известия» обсудят цензуру глобальных цифровых платформ

19 марта в 12:00 в пресс-центре МИЦ «Известия» состоится круглый стол на тему «Частная цензура в интернете: допустить нельзя заблокировать».

Можно ли назвать введение частной цензуры в интернете нарушением прав человека? Как сегодня происходит взаимодействие российской власти и цифровых платформ? Нужно ли вводить санкции, когда социальные сети блокируют контент российских журналистов и не дают доносить его до аудитории? Возможно ли противостоять частной цензуре в интернете и какие инструменты для этого необходимы, расскажут:

Кирилл Родин, директор по работе с органами государственной власти ВЦИОМа;

Евгений Зайцев, начальник управления контроля и надзора в сфере электронных коммуникаций Роскомнадзора (онлайн);

Игорь Ашманов, член совета при Президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека;

Андрей Манойло, профессор МГУ им. М. В. Ломоносова; учредитель и президент Ассоциации специалистов по информационным операциям; руководитель антифейкового проекта «Вбросам.нет»;

Андрей Свинцов, заместитель председателя комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи;

Кирилл Кабанов, член совета при Президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (онлайн);

Светлана Бодрунова, профессор Высшей школы журналистики и массовых коммуникаций СПбГУ (онлайн).

В России формируется законодательство, нацеленное на борьбу с частной идеологической цензурой глобальных платформ: в конце прошлого года Совет Федерации одобрил закон, дающий право Роскомнадзору блокировать интернет-ресурсы, если они допускают цензуру.

Для аккредитации в пресс-центр необходимо на почту прислать ФИО, серию и номера паспортов съемочной группы.

Важно: мероприятие можно будет также посетить онлайн. Представители СМИ могут принять участие в пресс-конференции дистанционно при предварительной аккредитации. Для этого необходимо прислать на почту ФИО, название СМИ и мобильный номер, привязанный к установленному приложению WhatsApp. Трансляция будет доступна на сайте iz.ru.

Аккредитация СМИ: press-center@iz.ru, тел. (495) 937-61-70, доб. 4805.

Вход для представителей СМИ по предварительной аккредитации при предъявлении паспорта или пресс-карты.

Адрес: г. Москва, Партийный переулок, д. 1, к. 57, с. 3, 2-й этаж.