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Женщина сломала позвоночник в барнаульском автобусе

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В Барнауле женщина сломала позвоночник в автобусе № 73 вследствие резкого движения транспорта, возбуждено уголовное дело. Об этом в среду, 17 марта, сообщается на сайте СУ СК России по Алтайскому краю.

«Следственным отделом по Индустриальному району города Барнаул СУ СК России по Алтайскому краю по результатам доследственной проверки возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 238 УК РФ («Выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей»)», — говорится в заявлении.

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Отмечается, что инцидент произошел в пятницу, 12 марта. Вечером на остановке общественного транспорта возле проспекта Красноармейский и улицы Анатолия водитель автобуса, убедившись в том, что все пассажиры заняли свои места, начал движение. Из-за резкого маневра транспортного средства женщина упала и сломала позвоночник.

Следственный комитет в настоящее время ведет расследование по данному делу.

Ранее в этот день стало известно, что в результате ДТП в Рязанской области с участием пассажирского автобуса пострадали 18 человек. Сообщалось, что автобус, следовавший из Москвы в Пензу, опрокинулся. В момент происшествия в салоне находились 58 человек, из которых 18 госпитализированы.

Обстоятельства происшествия устанавливаются.

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