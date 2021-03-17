Уголовное дело возбудили по факту ДТП с автобусом под Рязанью

УМВД России по Рязанской области возбудило уголовное дело по факту аварии с рейсовым автобусом на трассе М-5 «Урал». В ведомстве создана следственная группа, водитель доставлен для допроса.

По последним данным, в результате опрокидывания транспортного средства пострадал 21 человек. Согласно результатам медицинского освидетельствования, 50-летний водитель автобуса был трезв. Следствие изучает показания пассажиров автобуса. Назначено проведение автотехнической экспертизы на предмет исправности транспортного средства.

После аварии на трассе организовали реверсивное движение. Сейчас дорога работает в обычном режиме, пишет РИА «7 новостей».

Пассажирский автобус следовал из Москвы в направлении Пензы. В салоне находились 56 пассажиров и два водителя. Шестерых пострадавших развезли по больницам Рязани, у остальных выявлены легкие травмы. Двое пострадавших помещены в реанимацию. В ликвидации последствий ДТП участвовали 37 спасателей и 16 единиц техники.