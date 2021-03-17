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В ГИБДД назвали причину аварии на остановке в Москве

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Водитель автомобиля, который врезался в автобус и сбил двух людей на остановке в Москве, не справился с управлением. Об этом 17 марта сообщается в Twitter столичного управления ГИБДД.

«Сегодня в 7:05 на улице Стромынка, д. 14, к. 1, водитель автомобиля MINI Cooper, не справившись с управлением, совершил столкновение с пассажирским автобусом, от удара по инерции иномарку отбросило на автобусную остановку», — отмечается в сообщении.

По предварительной информации, в результате аварии пострадали два пешехода и водитель иномарки. Все они госпитализировали в медицинское учреждение. Причины и обстоятельства случившегося устанавливаются.

Как сообщал телеканал РЕН ТВ, за рулем MINI Cooper находилась женщина.

В этот же день автомобиль сбил трех человек на пешеходном переходе в столице. ДТП произошло на улице Коломенской. Причины аварии выясняются.

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