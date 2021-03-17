ФСБ задержала в Адыгее готовившего теракт мигранта с частями бомбы

В Адыгее сотрудники Федеральной службы безопасности (ФСБ) России задержали мигранта из Центральной Азии, который осуществлял подготовку к теракту. Об этом в среду, 17 марта, сообщается на сайте ФСБ России.

«По адресу проживания задержанного обнаружены компоненты для изготовления самодельного взрывного устройства с поражающими элементами, флаг международной террористической организации «ИГИЛ» (запрещена в России решением Верховного суда Российской Федерации от 29.12.2014 года)», — отмечается в заявлении.

Кроме того, сотрудники ФСБ также нашли карту города Майкоп с объектами террористических устремлений, различные средства связи и поддельные документы.

В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 30, ч. 1 ст. 205 («Приготовление к террористическому акту») УК РФ.

4 марта россиянина задержали за подготовку теракта на объекте энергетики Калининградской области. Дома у задержанного обнаружили самодельную бомбу и инструкции по ее изготовлению, а также компоненты для синтезирования взрывчатки.

Директор Федеральной службы безопасности (ФСБ), председатель Национального антитеррористического комитета Александр Бортников 10 марта сообщал, что за последние 10 лет в России предотвратили 200 терактов.