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Минфин разъяснил получение налоговыми органами доступа к банковской тайне

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Расширение доступа Федеральной налоговой службы (ФНС) РФ к банковской тайне не коснется добросовестных налогоплательщиков. Также Россия будет получать банковскую информацию от налоговых органов других стран. Об этом в среду, 17 марта, сообщила пресс-служба Минфина РФ.

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В ведомстве указали, что закон не меняет полномочий налоговых органов, подчеркнув, что ФНС и ранее имела право на получение такой информации.

«Банки обязаны выдавать справки о наличии счетов, выписки по операциям на счетах, справки об остатках денежных средств при получении от налоговых органов мотивированного запроса. Это соответствует действующим нормам налогового законодательства», ― говорится в сообщении.

В министерстве также отметили, что из-за принятия Россией на себя обязательств по международному обмену информацией в налоговых целях уточняется перечень сведений, которые кредитные организации обязаны будут предоставлять по мотивированному запросу налогового органа.

«В свою очередь Россия также будет получать такую информацию от других стран. Это ни в коем случае не коснется интересов добросовестных налогоплательщиков», ― заверили в Минфине.

В России 17 марта вступили в силу нововведения, которые разрешают доступ налоговых органов к банковской тайне. Соответствующий документ президент России Владимир Путин подписал в феврале.

Теперь банки обязаны в течение трех дней после запроса предоставлять налоговым органам копии паспортов клиентов, доверенностей на распоряжение средствами на счете, заявлений и договоров на открытие счета. Кроме того, необходимо предоставлять карточки с образцами подписей и оттиска печатей.

В Федеральной налоговой службе заявили, что доступ налоговых органов к банковской тайне необходим для предотвращения ухода гражданами от налогов и не затронет добросовестных налогоплательщиков.

При этом в ФНС напомнили, что все получаемые налоговыми органами сведения о налогоплательщиках представляют налоговую тайну и имеют специальный режим хранения и доступа согласно ст. 102 Налогового кодекса РФ.

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