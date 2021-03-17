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Peugeot назвала российские цены на новый Partner Crossway

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Российские дилеры Peugeot начинают принимать заказы на новый пассажирский компактвэн Partner Crossway. Стоимость автомобиля составит от 1 259 000 рублей до 1 319 000 рублей. Об этом говорится в пресс-релизе, поступившем 17 марта в редакцию «Известий».

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Отмечается, что Peugeot Partner Crossway создан для любителей путешествий. Объем багажного отделения автомобиля составляет 675 л., а благодаря трем складываемым сиденьям второго ряда с раздельными регулировками, объем может быть увеличен до 3000 л.

Автомобиль предлагается с 1,6-литровым бензиновым двигателем мощностью 115 л.с., а также с 90-сильным турбодизельным агрегатом такого же объема. Модель можно заказать с пятиступенчатой механической коробкой передач или шестиступенчатым автоматом.

Базовое оснащение Peugeot Partner Crossway включает передние электростеклоподъемники, кондиционер, фронтальные подушки безопасности для водителя и переднего пассажира, систему контроля давления в шинах, систему курсовой устойчивости ESC, электронную систему распределения тормозных усилий, дневные светодиодные ходовые огни LED, передние и задние дисковые тормоза и др.

25 февраля сообщалось, что Peugeot представила новый фирменный логотип, который представляет собой треугольный щит с изображением головы льва и надписью Peugeot сверху.

Первым автомобилем с новой эмблемой станет хетчбэк Peugeot 308 следующего поколения. Премьера модели состоится 18 марта.

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