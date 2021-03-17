СК возбудил дело после падения снега с крыши на коляску с ребенком в Балашихе

Следователи возбудили уголовное дело после падения снега с крыши дома в подмосковной Балашихе. Об этом в среду, 17 марта, агентству городских новостей «Москва» сообщили в региональном ГСУ СК России.

Уголовное дело возбуждено по статье о выполнении работ или оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Следователи уже провели осмотр места случившегося, опросили сотрудников управляющей компании, а также истребовали документацию об уборке снега с крыши данного дома.

Инцидент произошел накануне возле одного из домов на проспекте Ленина. С крыше четырехэтажного здания упал массив снега прямо на коляску с полуторагодовалой девочкой. В результате ребенок получил закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение головного мозга и ушиб лба, пишет сайт aif.ru.

Пострадавшая девочка является гражданкой Люксембурга.