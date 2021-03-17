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Глава МИД КНР осудил новые санкции США из-за Гонконга

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Новые санкции США из-за Гонконга являются вмешательством во внутренние дела Китая. Об этом в среду, 17 марта, заявил на брифинге официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь.

Он отметил, что подобные ограничения носят характер серьезных нарушений международного права. По его словам, Пекин примет необходимые ответные меры.

Согласно информации CNN, в этот день Вашингтон ввел санкции против 24 китайских и гонконгских чиновников в связи с «продолжающимися репрессиями Пекина». Отмечалось, что ограничения последовали в соответствии с законом об автономии Гонконга (HKAA), который был принят Соединенными Штатами в прошлом году.

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7 марта член Госсовета, министр иностранных дел Китая Ван И заявил, что Вашингтон уже долгое время нагло вмешивается во внутренние дела других стран под предлогом защиты прав человека. По словам министра, это создает «большое количество проблем в мире», а в некоторых случаях приводит к «турбулентности и конфликтам».

7 августа 2020 года минфин США объявил о введении санкций против главы администрации Гонконга Кэрри Лэм и еще 11 человек. Как объяснили в ведомстве, Вашингтон таким образом использует инструменты и власть, чтобы преследовать тех, кто подрывает автономию Гонконга. В свою очередь, 10 августа того же года представитель китайского МИДа Ван Чжао заявил, что Пекин ввел зеркальные санкции в отношении 11 официальных лиц Соединенных Штатов.

С начала июня 2019 года Гонконг захлестнула и волна антиправительственных демонстраций против другого закона, рассматриваемого парламентом Гонконга, — об экстрадиции, позволяющего выдавать подозреваемых юрисдикциям, с которыми у Гонконга нет соглашения об экстрадиции, в том числе континентальной части Китая. Протестующие опасались, что поправки будут распространяться на несогласных с политикой Пекина.

В октябре прошлого года правительство Гонконга пошло на уступки и официально отозвало из законодательного совета этот законопроект, ставший причиной массовых протестов.

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