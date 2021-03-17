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Прокачку нефти по «Дружбе» в Словакию и Венгрию приостановили до 21 марта

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Прокачку нефти по южной ветке трубопровода «Дружба» по территориям Белоруссии и Украины в Словакию и Венгрию планово приостановили до 21 марта из-за поставок на Мозырский НПЗ азербайджанской нефти. Об этом заявил журналистам официальный представитель «Транснефти» Игорь Демин.

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«В соответствии с планом до 21 марта остановлена прокачка по южной ветке «Дружбы» по Белоруссии и Украине на Будковице (Словакия) и Фенешлитке (Венгрия) из-за реверсной поставки на Мозырь из нефтепровода Одесса — Броды партии азербайджанской нефти», — сказал Демин.

Минск с 20 до 22 января планово перекрывал транзит нефти на участке «Дружбы» в направлении Фенешлитке и Будковице из-за реверса участка Михалки — Броды для прокачки нефти из Одессы на Мозырский нефтеперерабатывающий завод.

В середине декабря прошлого года белорусское предприятие BNK (UK) Limited, «дочка» Белорусской нефтяной компании (БНК), временно приостановило экспорт нефтепродуктов в литовский порт Клайпеда.

Лишить Литву белорусского транзита президент Александр Лукашенко пригрозил после резких заявлений Вильнюса по поводу ситуации в Белоруссии и угрозы введения санкций. В Вильнюсе отмечали, что отказ Минска от использования литовских портов навредит самой Республике Беларусь.

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