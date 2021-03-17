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Названы малоизвестные функции браузера Google Chrome

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Пользователям рассказали о шести малоизвестных функциях браузера Google Chrome. Внимание на них обратил телеканал Al Jazeera.

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Прежде всего стоит обратить внимание на гостевой режим, который можно активировать в браузере, если компьютер необходимо одолжить другому человеку. Так, никто посторонний не сможет посмотреть историю поисковых запросов. Для активации режима нужно нажать на изображение профиля своей учетной записи в правом верхнем углу и выбрать гостевой режим.

Другой интересной функцией назвали возможность воспроизводить через браузер аудио- и видеофайлы в популярных форматах без специальных программ. Для этого достаточно перетащить документ в новую вкладку.

Кроме того, в браузере есть возможность сгруппировать вкладки при помощи различных цветов и меток. Меню для этой функции можно открыть щелчком правой кнопкой мыши по любой открытой вкладке, где нужно выбрать пункт «Добавить вкладку в новую группу», пишет НСН.

Помимо этого браузер может отправить заинтересовавшие пользователя вкладки на другие устройства. При нажатии правой кнопкой мыши по URL-адресу в строке поиска появляется опция «Отправить на ваши устройства», нажав на которую можно выбрать, на какой именно гаджет или компьютер отправить вкладку. Под «вашими устройствами» подразумеваются все, на которые пользователи установили браузер Chrome и куда вошли в систему под своей учетной записью Google.

Также в браузере есть возможность продолжить просмотр вкладки с последнего места чтения при выключении браузера. Активировать функцию можно в меню браузера, где в настройках можно установить параметр «Продолжить с того места, где вы остановились».

Еще в Google Chrome есть возможность изменить стандартную тему — найти это можно в настройках в меню.

10 марта сообщалось, что компания Google выплатила штраф в размере 3 млн рублей за неудаление запрещенной в России информации из поисковой выдачи. В ходе мониторинга было выявлено, что в поисковой выдаче остается порядка 30% ссылок на запрещенный в России контент.

По действующему российскому законодательству операторы поисковых систем обязаны исключать из результатов поисковой выдачи ссылки на интернет-страницы с запрещенной информацией.

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