День святого Патрика: традиции и обычаи праздника

День святого Патрика в честь небесного покровителя Ирландии ежегодно отмечают по всему миру 17 марта. В этот день в городах проходят массовые шествия с танцами и песнями. В чем секрет популярности святого Патрика, почему символами праздника стали трилистник и зеленый цвет и кто такой лепрекон, читайте в материале «Известий».

История святого Патрика

Настоящее имя святого Патрика — Мэвин Суккат, и родился он в конце IV века в Британии в семье римлян. О нем сохранилось мало сведений, известно, что в 16 лет он попал в Ирландию, после того как его продали пиратам.

В рабстве юноша принял христианство, затем сбежал и очутился в монастырях Галлии на территории современной Франции. Вскоре Мэвин вернулся на родину.

Однако позднее все-таки завершил образование в Галлии. Сперва его рукоположили в дьякона под именем Патрик, а позже возвели в сан епископа. Сам папа римский благословил Патрика на христианизацию Ирландии, и в начале 430-х годов будущий святой вновь отправился в Ирландию обратить местное население в христианство.

Считается, что Патрик изгнал с острова всех змей. Кстати, в Ирландии змеи действительно не водятся.

Отмечать День святого Патрика стали 17 марта, потому что это день его смерти. До сих пор доподлинно неизвестно, где похоронили миссионера. Часто упоминается город Даунпатрик (перевод — «захоронение Патрика». — Ред.) в Северной Ирландии. Согласно легенде, место для могилы выбрали два неукрощенных быка, запряженных повозкой с телом святого Патрика. Его похоронили там, где повозка остановилась.

Святой Патрик не просто один из самых почитаемых древних святых, он давно стал неотъемлемой частью общемировой культуры. Его почитают даже в православии под именем Патрикий, в 2017 году Русская православная церковь включила его в месяцеслов. Только дата памяти отмечается по юлианскому календарю — 30 марта.

Трилистник, зеленый цвет и лепреконы

За полторы тысячи лет празднование Дня святого Патрика обросло множеством народных и христианских традиций. Но всемирную любовь и известность празднику принесли мигранты. Ирландцы провели 17 марта в США массовый парад, по разным версиям, то ли в Нью-Йорке, то ли Бостоне еще в XVIII веке.

По одной из версий, зеленый цвет стал символом праздника, потому что в Ирландии трава вечно зеленая. Но есть и другие гипотезы.

Предполагают, что изумрудный стал главным цветом в качестве политической провокации, когда ирландские солдаты во время восстания 1798 года облачились в форму этого оттенка. В пользу этой версии говорит тот факт, что в далеком прошлом святой изображался в синих одеждах.

Другой важный символ праздника — лепрекон. Это хранитель сокровищ из кельтских мифов. Правда, с Днем святого Патрика его стали ассоциировать недавно, после того как рекламной компании потребовался сказочный персонаж для изображения на открытках.

А вот трилистник имеет самое непосредственное отношение ко Дню святого Патрика. Считается, что именно с помощью этого растения он объяснил язычникам христианский догмат о Святой Троице.