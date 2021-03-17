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В Подмосковье нашли девочку с открытой черепно-мозговой травмой

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В подмосковном городе Орехово-Зуево умерла 11-летняя девочка из-за открытой черепно-мозговой травмы. Об этом в среду, 17 марта, сообщает РЕН ТВ.

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Согласно предварительным данным, ребенка нашли вечером 16 марта у подъезда на улице Иванова подмосковного города Орехово-Зуево. У девочки, не дожившей несколько дней до своего 12-летия, были выявлены многочисленные повреждения: открытая черепно-мозговая травма, переломы основания черепа, закрытый перелом верхней трети бедра.

Ребенка, находящегося в коме, доставили в больницу. Однако врачи не смогли спасти девочку — она умерла в медучреждении.

Сообщается, что полицией устанавливаются обстоятельства произошедшего.

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