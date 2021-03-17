Укладка второй нитки «Северного потока – 2» начнется в конце марта

В исключительной экономической зоне Дании в конце марта должны начаться работы по укладке второй нитки газопровода «Северный поток – 2» (СП-2). Информация об этом находится в графике компании Nord Stream 2 AG.

«Схема строительства линии А. <...> Подготовительный этап запланирован на середину марта. Предусмотрено, что укладка труб возобновится в конце марта и будет продолжаться до конца III квартала», — отмечается в документе, который был предоставлен ТАСС Датским энергетическим агентством (ДЭА).

Ранее, 9 марта, ДЭА получило от Nord Stream 2 AG график прокладки второй нитки газопровода СП-2 в исключительной экономической зоне королевства, что является условием продолжения проекта.

16 марта издание Reuters со ссылкой на информированных лиц отмечало, что немецкие власти в ходе переговоров с США по газопроводу «Северный поток – 2» нашли способ изменить ситуацию в свою пользу. Как говорится в материале, в ФРГ намерены поставить президента США Джо Байдена перед фактом готовности газопровода, поскольку тот вряд ли успеет подумать над новыми ограничениями.

13 марта сообщалось, что американские власти готовят дополнительные санкции против газопровода «Северный поток – 2». Согласно сведениям, которые находились в распоряжении журналистов издания Politico, администрация президента Соединенных Штатов Джо Байдена хочет остановить проект из-за его «вредоносности» для ЕС. Однако, несмотря на подобные намерения, Байден также хочет наладить отношения с ФРГ, которая, наоборот, заинтересована в строительстве СП-2. Подобная проблема является дилеммой для США.

11 марта стало известно, что США введут новые санкции по «Северному потоку – 2» при условии, если в течение отведенных на это законодательством трех месяцев американская администрация вычислит дополнительные юридические лица, занимающиеся строительством проекта.

«Северный поток – 2» предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 млрд кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Против проекта активно выступают США, продвигающие в ЕС свой сжиженный природный газ, а также Украина и ряд европейских стран.