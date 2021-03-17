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Укладка второй нитки «Северного потока – 2» начнется в конце марта

Укладка второй нитки «Северного потока – 2» начнется в конце марта

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В исключительной экономической зоне Дании в конце марта должны начаться работы по укладке второй нитки газопровода «Северный поток – 2» (СП-2). Информация об этом находится в графике компании Nord Stream 2 AG.

«Схема строительства линии А. <...> Подготовительный этап запланирован на середину марта. Предусмотрено, что укладка труб возобновится в конце марта и будет продолжаться до конца III квартала», — отмечается в документе, который был предоставлен ТАСС Датским энергетическим агентством (ДЭА).

Ранее, 9 марта, ДЭА получило от Nord Stream 2 AG график прокладки второй нитки газопровода СП-2 в исключительной экономической зоне королевства, что является условием продолжения проекта.

16 марта издание Reuters со ссылкой на информированных лиц отмечало, что немецкие власти в ходе переговоров с США по газопроводу «Северный поток – 2» нашли способ изменить ситуацию в свою пользу. Как говорится в материале, в ФРГ намерены поставить президента США Джо Байдена перед фактом готовности газопровода, поскольку тот вряд ли успеет подумать над новыми ограничениями.

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13 марта сообщалось, что американские власти готовят дополнительные санкции против газопровода «Северный поток – 2». Согласно сведениям, которые находились в распоряжении журналистов издания Politico, администрация президента Соединенных Штатов Джо Байдена хочет остановить проект из-за его «вредоносности» для ЕС. Однако, несмотря на подобные намерения, Байден также хочет наладить отношения с ФРГ, которая, наоборот, заинтересована в строительстве СП-2. Подобная проблема является дилеммой для США.

11 марта стало известно, что США введут новые санкции по «Северному потоку – 2» при условии, если в течение отведенных на это законодательством трех месяцев американская администрация вычислит дополнительные юридические лица, занимающиеся строительством проекта.

«Северный поток – 2» предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 млрд кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Против проекта активно выступают США, продвигающие в ЕС свой сжиженный природный газ, а также Украина и ряд европейских стран.

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