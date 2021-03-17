Прямой эфир
Общество
Зарплатные ожидания россиян после локдауна возросли на 44%
Экономика
Прокачку нефти по «Дружбе» в Словакию и Венгрию приостановили до 21 марта
Мир
Глава МИД КНР осудил новые санкции США из-за Гонконга
Мир
В Греции заявили о признании «Спутника V» наравне с вакцинами из Европы
Общество
Впервые с октября в РФ выявили менее 9 тыс. случаев COVID-19 за сутки
Мир
Рябков назвал бездоказательными обвинения США во вмешательстве в выборы
Мир
В Норвегии объявили о третьей волне коронавируса
Армия
Шойгу не исключил восстановления диалога России и НАТО
Экономика
Укладка второй нитки «Северного потока – 2» начнется в конце марта

«Газпром» заявил о временных поставках газа в Армению через Азербайджан

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

«Газпром экспорт» и Государственная нефтяная компания Азербайджанской Республики подписали краткосрочный контракт на транспортировку российского газа через территорию Азербайджана, говорится в сообщении «Газпром экспорта». Об этом во вторник, 16 марта, сообщает пресс-служба «Газпром экспорта».

Импорт и упущение: откажется ли Китай от СПГ из России
Потеря рынка Поднебесной может стоить российским поставщикам более миллиарда долларов

В заявлении говорится, что во время планово-предупредительных ремонтных работ на газопроводе Северный Кавказ – Закавказье российских газ будет поставляться в Армению через Азербайджан.

«Работы могут занять около трех недель. После их завершения газ будет транспортироваться по прежнему маршруту через границу РФ и Грузии»,— указывают в пресс-службе.

8 марта стало известно, что «Газпром» поставил первую партию углеродно-нейтрального сжиженного природного газа (СПГ) в Европу.

Ранее, 24 февраля, вице-премьер РФ Александр Новак заявил, что Россия ожидает удвоения рынка СПГ к 2050 году по сравнению с нынешней ситуацией и превышения доли трубопроводных поставок.

Он добавил, что газ является наиболее перспективным и экологичным видом углеводородного топлива, запасы которого в России одни из самых значительных в мире. Вместе с инфраструктурой для поставок трубопроводного газа наращивается потенциал на рынке СПГ. Уже сегодня РФ занимает четвертое место среди крупнейших мировых производителей.

Премьер-министр Михаил Мишустин на заседании правительства 17 февраля сообщил, что правительство утвердило план мероприятий по развитию рынка сжиженного природного газа на ближайшие пять лет. Он отметил важность вопроса газификации для социально-экономического развития регионов, подчеркнул необходимость ускорения работы в этом направлении.

По словам Мишустина, в настоящее время необходимо нарастить производство СПГ и создать инфраструктуру для автономной газификации в труднодоступных районах, включая Сибирь и Дальний Восток, где не всегда можно проложить трубопроводные сети.

Прямой эфир
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021