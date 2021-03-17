«Газпром» заявил о временных поставках газа в Армению через Азербайджан

«Газпром экспорт» и Государственная нефтяная компания Азербайджанской Республики подписали краткосрочный контракт на транспортировку российского газа через территорию Азербайджана, говорится в сообщении «Газпром экспорта». Об этом во вторник, 16 марта, сообщает пресс-служба «Газпром экспорта».

В заявлении говорится, что во время планово-предупредительных ремонтных работ на газопроводе Северный Кавказ – Закавказье российских газ будет поставляться в Армению через Азербайджан.

«Работы могут занять около трех недель. После их завершения газ будет транспортироваться по прежнему маршруту через границу РФ и Грузии»,— указывают в пресс-службе.

8 марта стало известно, что «Газпром» поставил первую партию углеродно-нейтрального сжиженного природного газа (СПГ) в Европу.

Ранее, 24 февраля, вице-премьер РФ Александр Новак заявил, что Россия ожидает удвоения рынка СПГ к 2050 году по сравнению с нынешней ситуацией и превышения доли трубопроводных поставок.

Он добавил, что газ является наиболее перспективным и экологичным видом углеводородного топлива, запасы которого в России одни из самых значительных в мире. Вместе с инфраструктурой для поставок трубопроводного газа наращивается потенциал на рынке СПГ. Уже сегодня РФ занимает четвертое место среди крупнейших мировых производителей.

Премьер-министр Михаил Мишустин на заседании правительства 17 февраля сообщил, что правительство утвердило план мероприятий по развитию рынка сжиженного природного газа на ближайшие пять лет. Он отметил важность вопроса газификации для социально-экономического развития регионов, подчеркнул необходимость ускорения работы в этом направлении.

По словам Мишустина, в настоящее время необходимо нарастить производство СПГ и создать инфраструктуру для автономной газификации в труднодоступных районах, включая Сибирь и Дальний Восток, где не всегда можно проложить трубопроводные сети.