Выпуск легковых автомобилей в России в феврале увеличился на 6%

В России с января по февраль 2021 года было выпущено 219 тыс. легковых автомобилей, что на 3,3% выше показателя за аналогичный период прошлого года. Об этом 17 марта сообщает аналитическое агентство «Автостат».

Между тем в феврале 2021 года было выпущено 124,7 тыс. легковых машин — это на 6,3% больше, чем годом ранее.

Производство грузовых автомобилей в январе-феврале составило 20,9 тыс. единиц, что на 49,1% выше показателя за аналогичный период прошлого года. В прошлом месяце с российских конвейеров сошло 15,3 тыс. грузовиков — это на 45,7% больше, чем годом ранее.

2 марта сообщалось, что в России в январе 2021 года средневзвешенная цена нового легкового автомобиля составила 1,803 млн рублей. Это на 13,3% больше, чем за тот же месяц прошлого года.

Средневзвешенная цена иномарки за отчетный период достигла 2,111 млн рублей (+14,1%), а отечественного автомобиля — 747 тыс. рублей (+7,7%).