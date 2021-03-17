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«Роснефть» опровергла обращение в правительство за финансированием из ФНБ

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«Роснефть» не обращалась в российское правительство для привлечения средств из Фонда национального благосостояния (ФНБ) для проекта «Восток Ойл», потому что его модель не предусматривает долгосрочного госфинансирования. Это следует из заявления компании, опубликованного на сайте в среду, 17 марта.

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Днем ранее о возможном выделении средств ФНБ для проекта компании сообщали Bloomberg и Forbes. В материалах говорилось, что Россия якобы может начать инвестировать «миллиарды долларов» из ФНБ в инфраструктурные проекты. В числе основных кандидатов назывались проекты, связанные с нефтяным кластером «Роснефти» «Восток Ойл».

«Роснефть» не обращалась в правительство Российской Федерации по вопросу привлечения средств для реализации своих проектов. Финансово-экономическая модель упомянутого в публикациях стратегического проекта «Восток Ойл» не предусматривает использования долгосрочного государственного финансирования», — указывается в сообщении компании.

Там подчеркнули, что указанные СМИ не обращались в «Роснефть» за официальными комментариями, как того требует законодательство.

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